На встрече в Белом доме с Трампом произошел конфуз: опубликовано видео

Президент США Дональд Трамп / GettyImages

Президент США Дональд Трамп проигнорировал церемонию фотосъемки с супругой на встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и его женой Моникой в Вашингтоне.

Видео конфуза опубликовало издание Newsweek в Twitter.

На записи Трамп вместе с женой Меланией поприветствовали чету Бабишей у входа в Белый дом. Когда первые леди остановились на пороге для совместного фото, Трамп и Андрей Бабиш, не останвливаясь, прошли в резиденцию.

Первые леди пожали плечами и пошли за мужьями.

Awkward: Trump appears to leave first lady Melania Trump and Monika Babisov, wife of Czech Republic Prime Minister Andrej Babis, hanging and shrugging outside the White House. https://t.co/J6p5sPGjvrpic.twitter.com/ZirjOa74AE — Newsweek (@Newsweek) 7 марта 2019 г.

Ранее Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил законопроект "О непризнании аннексии Крыма" (​H.R. 596), запрещающий Белому дому признавать "присоединение" Крыма к России.

"Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией", - говорится в документе.

Вашингтон не признает как де-юре, так и де-факто принадлежность полуострова, а также его воздушное пространство или территориальные воды к РФ.

Однако в законопроекте уточняется, что президент США может отказаться от этого запрета, если такое решение будет соответствовать "жизненным интересам национальной безопасности".