На встрече в Белом доме с Трампом произошел конфуз: опубликовано видео

Президент США Дональд Трамп проигнорировал церемонию фотосъемки с супругой на встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и его женой Моникой в Вашингтоне.

Видео конфуза опубликовало издание Newsweek в Twitter.

На записи Трамп вместе с женой Меланией поприветствовали чету Бабишей у входа в Белый дом. Когда первые леди остановились на пороге для совместного фото, Трамп и Андрей Бабиш, не останвливаясь, прошли в резиденцию.

Первые леди пожали плечами и пошли за мужьями.

Awkward: Trump appears to leave first lady Melania Trump and Monika Babisov, wife of Czech Republic Prime Minister Andrej Babis, hanging and shrugging outside the White House. https://t.co/J6p5sPGjvrpic.twitter.com/ZirjOa74AE