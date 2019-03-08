В Конгрессе запретили признавать Крым российским. Но есть нюанс

8 марта 2019, 16:03

Вашингтон не признает как де-юре, так и де-факто принадлежность полуострова, а также его воздушное пространство или территориальные воды к РФ.

Крым
Крым / Reuters

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил законопроект "О непризнании аннексии Крыма" (​H.R. 596), запрещающий Белому дому признавать "присоединение" Крыма к России.

Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией", - говорится в документе.

Вашингтон не признает как де-юре, так и де-факто принадлежность полуострова, а также его воздушное пространство или территориальные воды к РФ.

Однако в законопроекте уточняется, что президент США может отказаться от этого запрета, если такое решение будет соответствовать "жизненным интересам национальной безопасности".

Ранее Павел Климкин заявил, что оккупированный Крым является "худшей версией России", отметив, что российские власти намеренно заселяют людьми с криминальным прошлым.

"Это гораздо худшая версия России, гораздо худшая версия диктатуры… Мы знаем, что каждый, кто является не только патриотом, а вообще что-нибудь не так скажет, может в течение пяти минут стать политическим заключенным. Мы знаем, что ФСБ вызывает людей и пытается просто запугать каждый день. Вот именно это и приведет их в никуда", - сказал Климкин.

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