Оккупанты взбесились из-за слов Климкина о заселении Крыма уголовниками

Крым / Reuters

Слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что российские власти заселяют аннексированный Крым уголовниками являются очередной "страшной сказкой".

Об этом заявил так называемый депутат "госсовета" Крыма Владислав Ганжара, передает RT.

"Представители киевского режима продолжают сочинять "страшные сказки" о том, что происходит в республике Крым. При этом, к сожалению, страшная сказка сегодня складывается для жителей Украины, с точки зрения того, что происходит там в экономической сфере, в социальной, в вопросах, связанных с правами человека", - сказал Ганжара.

Он отметил, что украинской власти нужно создавать информационный продукт. С этой целью, по его словам, эти деятели пытаются "порождать страшные мифы".

Ранее Павел Климкин заявил, что оккупированный Крым является "худшей версией России", отметив, что российские власти намеренно заселяют людьми с криминальным прошлым.

"Это гораздо худшая версия России, гораздо худшая версия диктатуры… Мы знаем, что каждый, кто является не только патриотом, а вообще что-нибудь не так скажет, может в течение пяти минут стать политическим заключенным. Мы знаем, что ФСБ вызывает людей и пытается просто запугать каждый день. Вот именно это и приведет их в никуда", - сказал Климкин.