"Это гораздо худшая версия России и диктатуры": Климкин взволновал сеть новым заявлением о Крыме

Климкин взволновал сеть новым заявлением о Крыме / Фото: Крым.Реалии

Глава украинского МИД Павел Климкин, который ранее утверждал, что Крым стал более украинским за годы аннексии – сменил точку зрения на прямо противоположную

На этот раз он утверждает, что за годы аннексии Москва "не смогла превратить оккупированную территорию в обычную Россию".

"Это гораздо худшая версия России, гораздо худшая версия диктатуры… Мы знаем, что каждый, кто является не только патриотом, а вообще что-нибудь не так скажет, может в течение пяти минут стать политическим заключенным. Мы знаем, что ФСБ вызывает людей и пытается просто запугать каждый день. Вот именно это и приведет их в никуда", – цитирует чиновника Униан.

Читайте такжеУкраинская власть считает, что вернет Крым словами – экспертПо его словам, Кремль специально переселяет на полуостров людей с криминальным прошлым, ведь их можно легко контролировать. Также Россия готовит инфраструктуру для ядерного оружия, утверждает министр.

В доказательство своих слов он привел недавнюю историю о том, как архиепископа Климента задержали в Крыму 3 марта. Позже архиепископ рассказал, что был задержан якобы после того, как стало известно о краже из его церкви. Потом оккупанты обвинили его в использовании на рынке возле автовокзала "нецензурной брани" ("мелкое хулиганство").

Ранее эксперт прокомментировал слова Климкина о "более украинском" Крыме. По словам Владимира Ланового, Россия завезла на аннексированный полуостров своих граждан.

В свою очередь в Крыму потроллили Климкина: пригласили отпраздновать годовщину аннексии полуострова. Павел Климкин должен кардинально изменит свою позицию, считают в Крыму.