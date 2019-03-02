Эксперт прокомментировал слова Климкина о "более украинском" Крыме

Крым / Reuters

Президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой прокомментировал слова главы МИД Павла Климкина о том, что аннексированный Крым за последние пять лет стал "еще более украинским".

"Я не знаю, что увидел Климкин и куда смотрел. Власть нас не информирует о том, что Россия завезла полмиллиона российских граждан с внутренней территории в Крым", - сказал Лановой во время чата на Главреде.

По его словам, значительное число крымчан после аннексии полуострова перебрались на материк.

"Поскольку жители полуострова, которые были ориентированы на Украину, оставили свои дома и переехали на материк... доля таких людей в Крыму не выросла, а, наоборот, уменьшилась. Значит, Крым не стал более украинским. Если говорить о Климкине, то ясно, что он не проходил люстрацию. Иначе он бы не работал на ответственной должности", - заключил Лановой.

Накануне Климкин заявил, что с 2014 года Крым стал более украинским.

"Вопреки всем обстоятельствам, Крым сегодня является еще более украинским. Ведь за эти годы борьбы призыв "Крым - это Украина!" стал уже не просто слоганом, а руководством к действию. Мы должны довести это дело до конца", - написал он в Facebook.