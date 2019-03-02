В Крыму потроллили Климкина: пригласили отпраздновать годовщину аннексии полуострова

Павел Климкин / УНИАН

В мероприятиях, посвященных годовщине захвата Крыма Россией, пригласили принять участие министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Глава украинского внешнеполитического ведомства, после того как посетит регион, "должен кардинально изменить свою позицию", а в Киеве "отказались бы от громких заявлений в адрес принадлежности Крыма", заявил депутат "парламента" оккупационной власти РФ в Крыму Юрий Гемпель.

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"Мы стали свидетелями нагнетания информационного и политического давления со стороны властей Украины в связи с предстоящим празднованием крымчанами пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Я приглашаю господина Климкина посетить полуостров в середине марта и посмотреть на реальные настроения крымчан и динамику развития полуострова", — отметил Гемпель.

Напомним, ранее Климкин заявил о том, что с момента захвата Крыма Россией в 2014 году полуостров стал более украинским.