Климкин рассказал, в каком случае возможен мир между Украиной и Россией

Павел Климкин / Reuters

Мир Украины с Россией возможен исключительно после деоккупации Донбасса и деаннексии Крыма.

Такое мнение в украинском телеэфире озвучил глава украинского МИД Павел Климкин.

"Я считаю, что мир с Россией, и я это ответственно говорю, может прийти только и исключительно после деоккупации Донбасса и Крыма. У нас будут возможны периоды какого-то перемирия, переговоров и всего остального, но до освобождения Крыма всего, никакого мира с Россией быть не может. Это очень важный тезис, который все должны понимать ", − подчеркнул глава украинской дипломатии.

По мнению Климкина, "никто за украинцев не получит победу, кроме нас самих", однако поражение России невозможно без давления Европы.

Напомним, ранее Климкин назвал Беларусь потенциально опасной для жителей Украины, а также допустил уголовное наказание для украинцев за второй паспорт.

