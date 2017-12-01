Климкин сделал важное заявление по ситуации на Донбассе

России Донбасс не нужен. Однако Кремль заинтересован в дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала "112 Украина".

Кроме того он отметил, что формула размещения миротворческих сил ООН должна включать вывод российских войск.

По мнению Климкина, Россия и далее будет пытаться создать проблемы для Украины.

"Вся логика России – это подготовка к дестабилизации ситуации в Украине. России Донбасс по определению не нужен. И одна из проблем с Минскими договоренностями, с мирным планом, как это ни назвать, в том, что России Донбасс не нужен. России нужна дестабилизация Украины и украинского проекта. Поскольку наш путь вперед, наш успех будет как в зеркале отражаться в том, что происходит в России с укреплением авторитаризма, с укреплением сталинизма. То есть, конечно, вооруженные провокации возможны. Они возможны и широкомасштабные", – сказал Климкин.

Министр добавил, что Украина готова к эскалации ситуации, и союзники Киева предупреждены.

Кроме того, Климкин настаивает, что формула размещения миротворческих сил ООН на Донбассе должна включать вывод российских войск.

"Проблема не в терминологии и не в том, как мы это назовем. Проблема в том, что у нас — и я имею в виду, и в Украине, и в странах "нормандского формата" Германии и Франции, и у наших американских друзей — принципиально разное видение того, каким образом идти дальше. Мы прекрасно знаем, что Донбасс можно спасти и дальше передать в украинское пространство только путем заведения туда международного компонента и вытеснения России, российских войск, российского контроля, контроля российских спецслужб", — сказал Климкин.

"Все видели, что несколько дней назад происходило в Луганске, когда российские спецслужбы боролись друг с другом за своих представителей в Луганске и за контроль над потоками, поэтому туда нам нужно завести международный компонент", — заявил дипломат.

"Если мы это хотим сделать, мы должны сделать это с нашими друзьями — с Евросоюзом и Соединенными Штатами", — подчеркнул Климкин.

"Сейчас Соединенные Штаты будут вводить дальнейшие санкции против России. В январе должен быть доклад министерства финансов США, в том числе по российским активам за рубежом, и это увеличит давление. Используя это давление, должны консолидировано пытаться использовать все рычаги на Россию. И должны идти вперед только путем общей позиции", — рассказал глава МИД.

"И формула звучит очень просто: Россия должна уйти, а международный компонент должен зайти, и потом с нашей помощью начать строить минимальный уровень безопасности, и в какой-то момент, когда он будет достигнут — и мы не знаем, когда он будет достигнут — начать готовить реальные выборы, которые хотя и не будут идеальными, но должны быть свободными и честными в том смысле, что именно жители Донбасса должны избрать своих представителей", — заявил Климкин.

"Все равно, как мы назовем это, будет ли это Минск, будет ли это Нормандии, или это будет совместный проект с Соединенными Штатами. Дело здесь не в Минской площадке, должны двигаться именно по этому пути. Другого пути, на самом деле, дипломатического и политического, нет", — подчеркнул Климкин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что в зону конфликта на Донбассе миротворцы ООН будут введены после разведения сил и средств участников противостояния.