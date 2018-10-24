Климкин назвал Беларусь потенциально опасной для украинцев

Климкин считает, что Беларусь лучше украинцам не посещать / УНИАН

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинцам посещать соседнюю Беларусь.

В интервью изданию Rzeczpospolita министр заявил, что на территории этого государства был задержан украинский журналист по подозрению в шпионаже.

"Это делает пребывание украинских граждан в Беларуси потенциально опасным, мы поговорим с Минском об этом", - сказал он.

Климкин увидел особую опасность в том, что в Беларуси активно работают российские спецслужбы. Между тем, по его словам, в двусторонних отношениях значимых проблем между Киевом и Минском не существует.

Напомним, белорусская православная церковь присоединится к РПЦ и откажется от любых взаимоотношений Константинопольским патриархатом из-за автокефалии УПЦ.