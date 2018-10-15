Белорусская церковь вслед за РПЦ разрывает отношения с Константинополем

Синод РПЦ прошел в Минском епархиальном управлении / Фото: DW

Белорусская православная церковь присоединится к РПЦ и откажется от любых взаимоотношений с Константинопольским патриархатом.

Как сообщает DW, решение было утверждено во время заседания Синода РПЦ в Республике Беларусь.

Отмечается, что на историческом религиозном мероприятии присутствовал президент страны Александр Лукашенко. Глава государства долго общался с главой РПЦ патриархом Кириллом, из-за чего Синод начался с опозданием.

После шести часов совещаний представители РПЦ вышли к журналистам и заявили, что БПЦ, как "каноническое подразделение" поддержит решение о разрыве отношений с Константинополем. Следствием ультиматума станет то, что священники Московского и Константинопольского патриархатов не смогут совершать совместные богослужения, а миряне не смогут причащаться в храмах Вселенского патриархата.

Напомним, Святейший Синод РПЦ решил разорвать отношения со Вселенским (Константинопольским) патриархатом.

Позже в Киеве заявили, что РПЦ, разрывая дружественные отношения с Вселенским патриархатом, обрекает себя на самоизоляцию, вызванную законным решением международного сообщества.

В Русской православной церкви заявили, что готовы реабилитировать отношения с Константинопольским патриархатом при одном условии.