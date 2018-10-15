"Раскол – всегда плохо": Лукашенко выступил против автокефалии УПЦ

Лукашенко выступил против предоставления томоса УПЦ / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко занял сторону РПЦ в вопросе предоставления Украинской церкви автокефалии.

Как сообщает ТАСС, на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом глава государства заявил, что поместная церковь станет в Украине основанием для раскола.

По словам Лукашенко, в Беларуси очень трепетно относятся ко всему, что касается православия, поэтому опасаются церковных воен.

"Раскол - это всегда плохо, это плохие последствия, это опаснее всего", - считает белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что верующие станут заложниками сложившейся в Украине ситуации, однако в корне она ничего для страны не изменит. В связи с этим он пожелал мудрости и терпения Патриарху Кириллу и всем иерархам РПЦ.

Президент Беларуси подчеркнул, что выступает за мир, поэтому поддерживает исключительно единение всех процессов.

Как ранее сообщалось, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархата и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.