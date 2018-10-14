"Надо нанести серьезный ущерб": политолог пояснил, как Украина сможет изолировать РПЦ

Политолог полагает, что РПЦ можно достаточно легко изолировать / "Православие"

Российский политолог Александр Сытин не сомневается, что автокефалия УПЦ в будущем может стать губительной для российской церкви, которая неминуемо окажется в религиозной изоляции.

"Перед Украиной открывается невероятное окно возможностей. Поскольку выяснилось, что у РПЦ никакого томоса нет и в этой связи вот, что они сделают, скорее всего, 15 числа, это они объявят анафему Константинопольскому патриарху, тем самым изолируют себя полностью и естественно объявят анафему всем руководителям всех православных церквей в Украине. Вот это они сделают. Соответственно открывается окно возможностей для того, чтобы, скажу политкорректно, нанести очень серьезный ущерб РПЦ и вообще нанести удар по духовному миру", - цитирует эксперта InfoResist.

По словам Сытина, после получения томоса Украине будет очень просто противостоять РПЦ, ведь она станет единственной законной церковью на всем постсоветском пространстве.

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"А дальше нужно вести переговоры с Белорусской православной церковью, об ее присоединении к этому ко всему. Полной изоляции РПЦ как таковой. А дальше предание анафеме это надо уже говорить с людьми, которые имеют специфическое каноническое образование в области канонического права. Но мое мнение примерно такое, я думаю, что украинцы, в общем, должны эту возможность использовать. Ни сейчас, ни сию минуту, ни завтра. Потому что, я говорю, надо привести в порядок собственные церковные дела. Но как только они будут приведены в порядок, надо начинать наступление", - подытожил политолог.

Как ранее сообщалось, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархата и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.