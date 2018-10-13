В РПЦ пригрозили Константинополю из-за "любви украинцев" к патриарху Кириллу

В России считают, что украинцы привязаны именно к патриарху Кириллу / Новая газета

Синод Русской Православной церкви намерен "адекватно и жестко" ответить на решения Константинопольского патриархата по автокефалии УПЦ.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков пообещал жесткую реакцию в отношении Константинополя, однако характер действий не уточнил. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Волкова, в предстоящий понедельник в Минске Синод даст оценку религиозной ситуации в Украине.

"Синод выразит недвусмысленную позицию относительно тех решений, которые были приняты в Стамбуле", - подчеркнул он.

Спикер РПЦ не сомневается, что украинские прихожане "любят" патриарха Кирилла и после событий в Константинополе данная привязанность лишь возрастет.

"Он любит украинский народ, и украинский народ любит своего патриарха. И здесь можно говорить только об укреплении его авторитета и понимать, что мы должны поддерживать Украинскую православную церковь и сплачиваться вокруг нее", - отметил он.

Пресс-секретарь РПЦ добавил, что Украинская православная церковь МП является канонической, поэтому продолжит свои богослужения. Он полагает, что в Украине сейчас "нарушают церковные каноны, вступают в отношения с раскольниками, вторгаются на чужую каноническую территорию, политические методы влияния направляют внутрь церковной общины".

Как ранее сообщалось, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархатаи и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.