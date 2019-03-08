США сделали заявление по вторжению в Венесуэлу

Венесуэла / Reuters

Вашингтон пока что придерживается дипломатического, экономического и финансового давления на Венесуэлу, а не использования военной силы.

Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, передает ТАСС.

"Это опасный мир, нельзя предсказать, как сложится ситуация. (…) Президент (Дональд Трамп) сказал, что все варианты рассматриваются, они всегда будут рассматриваться, но это не тот путь, которому мы решили следовать, мы решили сейчас следовать пути дипломатического, экономического и финансового давления для поддержки народа Венесуэлы", - сказал Абрамс.

Он подчеркнул, что военный вариант нельзя полностью исключать.

Ранее советник президента США Джон Болтон заявил, что Венесуэлу ждут новые санкции и еще большая изоляция в случае, если ее военные не будут пускать гуманитарную помощь в страну.

"У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защищать граждан и впустить гуманитарную помощь или столкнуться с новыми санкциями и еще большей изоляцией", - отметил Болтон.

Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.