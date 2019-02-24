США выдвинули ультиматум армии Венесуэлы

24 февраля 2019, 11:07

Советник главы Белого дома по безопасности потребовал от военных "принять демократию".

Венесуэла,флаг
Венесуэла / Reuters

Венесуэлу ждут новые санкции и еще большая изоляция в случае, если ее военные не пустят гуманитарную помощь в страну.

Об этом заявил советник президента США Джон Болтон в Twitter.

"У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защищать граждан и впустить гуманитарную помощь или столкнуться с новыми санкциями и еще большей изоляцией", - написал он.

Ранее сообщалось, что Венесуэла закрыла воздушную и морскую границы с нидерландскими Антильскими островами в районе штата Фалькон.

"В соответствии с инструкциями верховного командования я связался с командующим портами штата Фалькон Хосе Гонсальвесом и главой таможенной службы Эдуардо Гальярдо и проинформировал их о закрытии морской и воздушной границы штата с островами Аруба, Бонайре и Кюрасао. В связи с этим прибытие шхун и самолетов с этих островов приостановлено", - заявил командующий венесуэльской армией в этом штате Владимир Кинтеро.

Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.

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США Венесуэла Джон Болтон
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