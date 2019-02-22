Без Украины не обошлось: Захарова раскрыла тайный план США по войне в Венесуэле

Украина поможет США поставлять оружие в Венесуэлу – Захарова / instagram.com/mzakharovamid

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о планах США поставлять оппозиции Венесуэлы оружие, подчеркнув, что в деле виден "украинский след".

По ее словам, в начале марта Штаты намерены закупить "крупнокалиберные пулеметы, подствольные и автоматические гранатометы, переносные зенитно-ракетные комплексы, боеприпасы к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения" в одной из восточноевропейских стран, пишет RT. При этом она не уточнила – в какой именно.

Читайте такжеРоссия рискует потерять все деньги, вложенные в ВенесуэлуЗато представитель МИД РФ описала, как именно, по ее данным, оружие поставят в Венесуэлу: поставки пройдут через территорию соседней страны несколькими партиями – при непосредственном участии Украины.

"К сожалению, неудивительно, что в этой неприглядной истории прослеживается и украинский след, в частности, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие "Антонов", – заявила Захарова.

Как сообщалось, власти Венесуэлы обвинили Путина в попутке вывоза золотого запаса страны. Сейчас в хранилищах венесуэльского Центробанка находится около 150 тонн золота.

Ранее Reuters сообщал, что Путин направил наемников на помощь Мадуро. Официально Кремль отправку бойцов не подтвердил.

Напомним, 23 января в Венесуэле вспыхнули масштабные акции протеста против того, что Мадуро избрался президентом страны на второй срок. Протестующие считают главой Венесуэлы спикера парламента Хуана Гуаидо.

Гуаидо получил поддержку от США. В свою очередь Россия поддержала Мадуро. Кремль также призвал третьи страны не вмешиваться во внутреннюю политику Венесуэлы

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Николасом Мадуро "выразил поддержку ему и властям Венесуэлы". Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Кремля.

В свою очередь США заявили о готовности ввести войска в Венесуэлу. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. А Трамп пригрозил военным вторжением в Венесуэлу. Николас Мадуро допустил, что конфликт в Венесуэле перерастет в гражданскую войну.

Как сообщалось, МВФ "пригрозил" Венесуэле инфляцией на уровне 10000000 процентов. При таких темпах падения за 5 лет экономика страны сократится на 50%.