"Один из вариантов": Трамп пригрозил военным вторжением в Венесуэлу

Дональд Трамп грозит интервенцией в Венесуэлу / Радио Свобода

Президент США Дональд Трамп не исключил варианта отправка американского военного контингента в Венесуэлу.

Такой вариант развития событий рассматривается Белым домом, подчеркнул американский лидер в интервью телеканалу CBS, передает The Hill.

"Да, конечно, это один из вариантов", — сказал Трамп.

Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, легитимность которого оспаривается, просил о личной встрече с Трампом и получил отказ.

"В то время я решил ему отказать, потому что в Венесуэле происходит так много действительно ужасных вещей", — добавил Трамп.

В свою очередь сам Мадуро допустил, что конфликт в Венесуэле перерастет в гражданскую войну.

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Как заявил он в интервью телеканалу La Sexta, это "зависит от уровня безумия и агрессивности северной империи".

"Народ уже вооружен. В случае конфликта на местном, региональном или национальном уровнях народ знает, куда идти. Он знает, что делать. Он умеет защищать. Это называется войной всего народа", — добавил Мадуро.

Напомним, 23 января в Венесуэле вспыхнули масштабные акции протеста против того, что Мадуро избрался президентом страны на второй срок. Протестующие считают главой Венесуэлы спикера парламента Хуана Гуаидо.

Гуаидо получил поддержку от США. В свою очередь Россия поддержала Мадуро. Кремль также призвал третьи страны не вмешиваться во внутреннюю политику Венесуэлы.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Николасом Мадуро "выразил поддержку ему и властям Венесуэлы". Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Кремля.

В свою очередь США заявили о готовности ввести войска в Венесуэлу.