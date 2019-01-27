МВФ "пригрозил" Венесуэле инфляцией на уровне 10000000 процентов

МВФ / Reuters

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2019 году инфляция в Венесуэле продолжит расти и к концу года может достичь 10 млн процентов.

Об этом заявил директор департамента Западного полушария МВФ Алехандро Вернер, передает ТАСС.

"Ускорение гиперинфляции с уровня, который в 2018 году был близок к 2 млн процентов, перейдет к уровню, который в 2019 году, если я правильно помню, должен быть в районе 10 000 000 процентов", - приводит агентство слова Вернера.

При таких темпах падения за 5 лет экономика страны сократится на 50 процентов.

В последние годы Венесуэла переживает острый кризис, который сопровождается девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией.

Ранее четыре европейских страны - Испания, Франция, Германия и Великобритания - выразили готовность признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

В свою очередь, спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, провозгласивший себя исполняющим обязанности президента, заявил, что выборы в Венесуэле могут состояться через 6-12 месяцев.

Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.