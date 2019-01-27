У Путина прокомментировали отправку в Венесуэлу российских наемников.

Дмитрий Песков и Владимир Путин / Вести.ру

Дмитрий Песков, спикер Кремля и пресс-секретарь президента России Владимира Путина, опроверг утверждения о том, что в охваченную политическим кризисом и массовыми акциями протеста латиноамериканскую страну Венесуэлу были отправлены четыреста человек из российских частных военных компаний.

Соответствующее сообщение в воскресенье, 27 января, сообщает новостное агентство "Интерфакс".

"Да нет, конечно", — ответил Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на вопрос, подтверждает ли официально Россия отправку бойцов в Венесуэлу.

Напомним, политический кризис в Венесуэле из-за избрания Николаса Мадуро президентом на второй срок быстро перерос в попытку государственного переворота. Участники акций протестов провозгласили главой страны спикера парламента Хуана Гуаидо. Его как и.о. президента признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.В США почти сразу заявили о готовности введения армейского контингента в Венесуэлу.

Далее, российский премьер Дмитрий Медведев возмутился протестами в Венесуэле и попал под шквал критики жителей РФ.