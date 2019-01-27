Медведев возмутился протестами в Венесуэле и нарвался на критику россиян

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Протесты в Венесуэле / Reuters

ействующий премьер-министр России и бывший президент Дмитрий Меведев напоролся в Читайте такжеВ России Майдан невозможен - все будет страшнейсети на острую критику после того, как прокомментировал протесты в Венесуэле.

По его словам, в латиноамериканской стране проходит в настоящее время "квазипереворот".

"Мы стали свидетелями того, как на площади в очередной раз вопреки конституции "выбирается" другой глава государства. Причем этот квазипереворот поддерживают главы ряда стран. Очень быстро. Как по команде", - написал Медведев на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Подписчики не оценили аналитику премьера и написали ему множество критических комментариев, в которых предположили, что Медведеву страшно и спрогнозировали, что действующие российские власти ждет то же самое, что и Мадуро.

Также читатели пожелали увидеть Медведева в тюрьме, в гробу, собирающим бутылки, на столбе, на скамье подсудимых и в других местах.

Напомним, кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. Протестующие считают главой Венесуэлы спикера парламента Хуана Гуаидо, который 23 января провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.

США заявили о готовности ввести войска в Венесуэлу. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, разрешил венесуэльским дипломатам остаться в США.