Власти Венесуэлы обвинили Путина в попутке вывоза золотого запаса страны

30 января 2019, 13:50

Сейчас в хранилищах венесуэльского Центробанка находится около 150 тонн золота.

Золото
Власти Венесуэлы обвинили Путина в попутке вывоза золотого запаса страны / MDRegion

Парламент Венесуэлы заявил о попытке вывезти в Россию 20 тонн золота из госрезервов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ранее появилась информация, что в аэропорту Майкетии, в 20 км от Каракаса, приземлился пассажирский Boeing-777 из Москвы. На борту находятся только два состава экипажа.

Вот на этом-то самолете, уверены венесуэльские власти, и собрались перевозить их золото.

Примечательно, что Москва направила в Каракас лайнер почти сразу после отказа Лондона отдать золото: в Банке Англии хранится 15% государственного золотого запаса Венесуэлы, оно оценивается почти в 1 млрд долларов. Вернуть запас просил Николас Мадуро. Против резко выступил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

Ранее Reuters сообщал, что Путин направил наемников на помощь Мадуро. Официально Кремль отправку бойцов не подтвердил.

Напомним, 23 января в Венесуэле вспыхнули масштабные акции протеста против того, что Мадуро избрался президентом страны на второй срок. Протестующие считают главой Венесуэлы спикера парламента Хуана Гуаидо.

Гуаидо получил поддержку от США. В свою очередь Россия поддержала Мадуро. Кремль также призвал третьи страны не вмешиваться во внутреннюю политику Венесуэлы

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Николасом Мадуро "выразил поддержку ему и властям Венесуэлы". Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Кремля.

В свою очередь США заявили о готовности ввести войска в Венесуэлу. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

Как сообщалось, МВФ "пригрозил" Венесуэле инфляцией на уровне 10000000 процентов. При таких темпах падения за 5 лет экономика страны сократится на 50%.

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