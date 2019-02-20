Венесуэла закрыла морскую и воздушную границы

Венесуэла / Reuters

Венесуэла закрыла воздушную и морскую границы с нидерландскими Антильскими островами в районе штата Фалькон.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на испанское телевидение.

"В соответствии с инструкциями верховного командования я связался с командующим портами штата Фалькон Хосе Гонсальвесом и главой таможенной службы Эдуардо Гальярдо и проинформировал их о закрытии морской и воздушной границы штата с островами Аруба, Бонайре и Кюрасао. В связи с этим прибытие шхун и самолетов с этих островов приостановлено", - заявил командующий венесуэльской армией в этом штате Владимир Кинтеро.

Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.