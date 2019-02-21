Северный поток-2: ЕС утвердил текст изменений в Газовую директиву

Северный поток-2 / ТВЦ

Комитет постоянных представителей государств ЕС утвердил проект изменений к газовому законодательству Евросоюза. В случае их окончательного принятия действие Газовой директивы Евросоюза будет распространяться на газопроводы из третьих стран, включая Северный поток-2.

По данным источников Deutsche Welle в дипломатических кругах ЕС, за проект проголосовали 27 государств, Болгария воздержалась. Собеседники добавили, что текст был согласован без изменений. Речь идет о тексте, согласованном 12 февраля в ходе переговоров представителей Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии.

Обозреватели ожидают, что проект не будут менять в процессе дальнейшего принятия. Для окончательного утверждения нужно еще голосование Совета ЕС по энергетике, следующее заседание которого запланировано на 4 марта, а также Европарламента.

Ожидается, что евродепутаты рассмотрят вопросы на пленарной сессии в апреле.

Читайте такжеПутин строит новые газопроводы - OilPriceИзменения предусматривают распространение действия Газовой директивы (часть Третьего энергопакета ЕС) на газопроводы из третьих стран, но только на те секции, которые расположены на территории и в территориальных водах страны, где труба подключается к газотранспортной системе Евросоюза.

В ситуации с Северным потоком-2 это означает, что за применение правил ЕС к этому газопроводу отвечать будет Германия.

Ранее сообщалось, что поправки в Газовую директиву ЕС приведут к тому, что газопровод Северный поток-2 будет загружен лишь наполовину.