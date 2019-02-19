Северный поток-2 долгое время будет наполовину пустым – СМИ

Северный поток 2 / Sputnik Эстония

Поправки в Газовую директиву ЕС приведут к тому, что газопровод Северный поток-2 будет загружен лишь наполовину.

Как сообщили источники российской газеты Коммерсантъ, поправки распространяют действие европейского законодательства на трубы из третьих стран, и руководству Северного потока-2 придется дать доступ к его мощностям еще одной организации. Однако это невозможно, поскольку оператор строительства, Газпром, является единственной компанией, имеющей право на экспорт газа.

Как и в случае с газопроводом Opal (сухопутное продолжение первого Северного потока), Еврокомиссия может запретить Газпрому использовать Северный поток-2 больше чем наполовину, оставив мощности для потенциальных "третьих лиц".

Согласно предложенным Германией изменениям к поправкам, вести переговоры о применении директивы может та страна, где находится первый пункт соединения с газопроводом из третьей страны, то есть Германия.

Германия может заключить с Россией межправительственное соглашение. Однако его должна согласовать Еврокомиссия, которая может запрашивать у обеих сторон дополнительную информацию, затягивая переговоры.

Ранее сообщалось, что руководство дочерней компании Газпрома − Nord Stream 2 AG − построила более половины газопровода Северный поток-2.

Комманда канцлера Германии Ангелы Меркель также обеспокоена перспективой ужесточения политики администрации Трампа после того, как она успешно отразила атаки Вашингтона и добилась продвижения газопровода Северный поток-2.