В РФ заявили о прокладке половины Северного потока-2

Северный поток 2 / Sputnik Эстония

Руководство дочерней компании Газпрома − Nord Stream 2 AG − построила более половины газопровода Северный поток-2.

Такое заявление сделал глава Минэнерго РФ Александр Новак во время беседы в телефонном режиме с министром энергетики ФРГ Петером Альтмайером.

Известно, что оба чиновника в разговоре затронули "различные аспекты энергетического сотрудничества, включая последние поправки в газовую директиву ЕС" и реализацию Северного потока-2.

"В совокупности уложено порядка 700 км газопровода из 1224 км, то есть больше половины", — заявил Новак.

К слову, ранее представители Nord Stream 2 AG утверждали, что строительство первой нитки Северного потока-2 закончат в ноябре нынешнего года.

Напомним, ранее эксперт оценил нарушения международных конвенций при строительстве Северного потока-2. До этого специалист объяснил, почему строительство Северного потока-2 уже не остановить.

