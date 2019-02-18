В РФ заявили о прокладке половины Северного потока-2

По данным министра, работы по постройке газопровода идут бурными темпами.
Руководство дочерней компании Газпрома − Nord Stream 2 AG − построила более половины газопровода Северный поток-2.
Такое заявление сделал глава Минэнерго РФ Александр Новак во время беседы в телефонном режиме с министром энергетики ФРГ Петером Альтмайером.
Известно, что оба чиновника в разговоре затронули "различные аспекты энергетического сотрудничества, включая последние поправки в газовую директиву ЕС" и реализацию Северного потока-2.
"В совокупности уложено порядка 700 км газопровода из 1224 км, то есть больше половины", — заявил Новак.
К слову, ранее представители Nord Stream 2 AG утверждали, что строительство первой нитки Северного потока-2 закончат в ноябре нынешнего года.
Напомним, ранее эксперт оценил нарушения международных конвенций при строительстве Северного потока-2. До этого специалист объяснил, почему строительство Северного потока-2 уже не остановить.