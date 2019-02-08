Эксперт оценил нарушения международных конвенций при строительстве Северного потока – 2

Северный поток / Nord Stream 2 AG

Проект Северный поток – 2 прошел экологическую экспертизу во всех странах, где дали добро на его прокладку, в частности, в Швеции, Финляндии, Германии и России, подчеркнул эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич во время чата в Главреде.

Отвечая на вопрос о том, что проект СП – 2 противоречит ряду международных конвенций, он напомнил, что вся информация о проекте есть в открытом доступе.

"Были заявления от экологов, Гринписа, Фонда живой природы. Все правительства, в чьей экономической зоне проходит поток, выдали все соответствующие разрешения, в том числе – экологические, и с этим будет сложно спорить. СП-2 проходит параллельно, в одном технологическом коридоре с СП-1, я так понимаю – чтобы минимизировать влияние на окружающую среду", - добавил Марунич.

Напомним, ранее стало известно о том, что Франция неожиданно стала на сторону Украины в вопросах противодействия строительству Северного потока-2.

Как известно, глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились о совместном противодействии проекту "Северный поток-2".