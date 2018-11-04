"Нафтогаз" перешел к "плану Б" из-за "Северного потока-2"

НАК "Нафтогаз Украины" / Reuters

НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков Украины из-за строительства "Северного потока-2".

Об этом заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает в эфире телеканала ZIK.

По его словам, Украине не удалось помешать строительству газопровода, а из-за "Северного потока-2" транзит газа через территорию Украины может полностью прекратиться. Поэтому "план Б" - это компенсация убытков, в то время как "план А" - сохранение транзита через украинскую ГТС.

"Мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который, фактически, уже начался, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять - это, фактически, компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украины после 2019 года", - сказал он, отметив, что это резервный вариант.

В конце сентября "Нафтогаз" вознамерился до конца 2018 года получить акции компании-оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG в счет долга "Газпрома" в $2,6 млрд, который российская компания должна заплатить по решению Стокгольмского арбитража.

"В конце этого года должны пройти слушания о принудительном исполнении (решения Стокгольмского арбитража. - Прим.) в Великобритании. Если мы выиграем, и до этого времени "Газпром" не выполнит судебное решение, соответствующие акции "Северного потока-2" будут реализованы на аукционе", - заявлял Юрий Витренко.

25 сентября Витренко сообщил о намерении украинской стороны добиться от "Газпрома" через Стокгольмский арбитраж компенсации за разницу в цене на газ из ЕС: "Мы через арбитраж заставим "Газпром" компенсировать разницу между стоимостью газа, который мы покупаем на европейском рынке, и стоимостью газа, которая должны быть по контракту. Сумма компенсации уже превышает $110 млн".