"Нафтогаз" задумал взыскать долг с "Газпрома" акциями "Северного потока-2"

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НАК "Нафтогаз Украина" вознамерился до конца этого года получить акции компании-оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG в счет долга "Газпрома" в $2,6 млрд, который российская компания должна заплатить по решению Стокгольмского арбитража.

"В конце этого года должны пройти слушания о принудительном исполнении (решения Стокгольмского арбитража. - Прим.) в Великобритании. Если мы выиграем, и до этого времени "Газпром" не выполнит судебное решение, соответствующие акции "Северного потока-2" будут реализованы на аукционе", - цитирует коммерческого директора НАК Юрия Витренко "Коммерсантъ".

Накануне Юрий Витренко заявил о намерении украинской стороны добиться от "Газпрома" через Стокгольмский арбитраж компенсации за разницу в цене на газ из ЕС.

"Мы через арбитраж заставим "Газпром" компенсировать разницу между стоимостью газа, который мы покупаем на европейском рынке, и стоимостью газа, которая должны быть по контракту. Сумма компенсации уже превышает $110 млн", - заявил Витренко.