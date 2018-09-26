В Украине назвали потери от запуска "Северного потока-2"

"Северный поток-2" грозит Украине финансовыми потерями / Фото: REUTERS

Трех процентов ВВП Украина может лишиться после старта газопровода "Северный поток-2" из России в Западную Европу.

В докладе Министерства финансов Украины сказано, что после завершения строительства Германия станет своеобразным крупным узлом по поставкам газа для Западной и Центральной Европы.

В документе отмечается, что среди рисков для украинской экономики после запуска "Северного потока-2" остается активизация военного конфликта на Донбассе, обвал гривны и увеличение импорта европейских товаров.

По информации доклада, серьезной потерей для украинского бюджета в ближайшем будущем станет введение нового налога на капитал, который заменит налог на прибыль. Под налогооблагаемую базу будут попадать все операции предприятий, кроме внутренних инвестиций. Ожидается, что в первые несколько лет это приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет.

Напомним, президент России Владимир Путин во время встречи в Мазеберге заявил немецкой канцлерин Ангеле Меркель, что он готов самостоятельно профинансировать строительство газопровода "Северный поток-2", если США все-таки введут санкции против участников консорциума.