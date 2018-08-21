"Упадет в пять раз": подсчитана прибыль Украины от транзита газа после запуска "Северного потока-2"

Украинская ГТС / УНИАН

Прибыль Киева от транзита газа по украинской ГТС после запуска "Северного потока-2" составит около $500 млн.

Такой прогноз дал эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук в эфире NewsOne.

"Мы увидели заявление представителей правительства Германии о том, что Украине надо гарантировать объем газа не меньший, чем будет поставляться по "Северному потоку-2", а там не менее 55 млрд кубометhов. Эту цифру будут пытаться закрепить как минимальный объем транзита газа в Украину. Тот объем, на который мы можем рассчитывать, - в лучшем случае 50-55 млрд", - говорит Корольчук.

По его словам, в такой ситуации, даже с учетом нынешних цен, Украина будет получать до $2 млрд, из которых $1 млрд "отдавать партнерам", а $500 млн - европейским компаниям за обслуживание украинской ГТС.

"Две третьих суммы мы потеряем... А сегодня мы получаем $2,5 млрд", - подытожил Корольчук, отметив, что из-за предстоящего нерегулярного транзита украинской ГТС необходима модернизация, так как зимой на нее будет возрастать нагрузка.

18 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости сохранить украинский транзит газа в Европу после запуска "СВ-2". "В контексте Украины мы поговорим и о газовом транзите. Я считаю, что даже после запуска "Северного потока-2" Украина должна играть свою роль в газовом транзите в Европу", - сказала она.

В свою очередь, российский президент пообещал, что Москва сохранит транзит газа через Украину в будущем.

20 августа официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Украине нужно реформировать свою газотранспортную систему (ГТС), чтобы сохранить статус транзитера газа после запуска "Северного потока-2".