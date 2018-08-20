Германия напомнила Украине о необходимости модернизации ГТС

Украинская ГТС / УНИАН

Чтобы сохранить статус транзитера газа после постройки "Северного потока-2", Украине нужно реформировать свою газотранспортную систему (ГТС).

Об этом заявил официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

"Украина должна сделать шаг вперед по реформированию газотранспортной системы, чтобы создать рамочные условия для долгосрочного транзита", - приводит агентство слова Зайберта.

Он отметил, что позиция Берлина по "Северному потоку-2" не изменилась, газопровод считают "экономическим проектом".

18 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости сохранить украинский транзит газа в Европу после запуска "СВ-2". "В контексте Украины мы поговорим и о газовом транзите. Я считаю, что даже после запуска "Северного потока-2" Украина должна играть свою роль в газовом транзите в Европу", - сказала она.