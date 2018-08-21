Путин дал Меркель обещание по транзиту газа через Украину

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На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин пообещал, что Москва сохранит транзит газа через Украину в будущем.

"Путин сказал, что транзит через Украину будет сохранен", - приводит слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова РИА Новости.

18 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости сохранить украинский транзит газа в Европу после запуска "СВ-2". "В контексте Украины мы поговорим и о газовом транзите. Я считаю, что даже после запуска "Северного потока-2" Украина должна играть свою роль в газовом транзите в Европу", - сказала она.

20 августа официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Украине нужно реформировать свою газотранспортную систему (ГТС), чтобы сохранить статус транзитера газа после постройки "Северного потока-2".