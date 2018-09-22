Путин заявил о готовности построить "Северный поток-2" за собственный счет

Путин заявил Меркель, что ему нетрудно и самому профинансировать газопровод / Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин во время встречи в Мазеберге заявил немекой канцлерин Ангеле Меркель, что он готов самостоятельно профинансировать строительство газопровода "Северный поток-2", если США все-таки введут санкции против участников консорциума.

"Северный поток-2" будет строиться за счет России, если США разродятся санкциями против участников консорциума, созданного для строительства газопровода; в этом консорциуме российскому газовому монополисту "Газпром" принадлежит доля в 50%. Среди других участников - дочка BASF Wintershall, Uniper и Shell, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на информированные источники.

Читайте такжеВласти США рассказали, как и почему они против строительства "Северного потока-2"Также Süddeutsche Zeitung отмечает, что планы Путина могут нарушить не санкции США, а принципиальная позиция Еврокомиссии - по правилам, производитель и поставщик энергоресурсов не могут быть одним лицом.

Напомним, ранее глава американского Министерства энергетики Рик Перри заявил, что вариант введения санкций Белого дома по поводу крупномасштабного "газпромовского" проекта "Северного потока-2" рассматривается в первую очередь в контексте вопроса транзита российского газа через Украину.