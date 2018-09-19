Трамп высказался о санкциях в отношении России из-за "Северного потока-2"

Трамп не планирует санкции из-за "Северного потока-2" / Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты не намерены вводить санкции в отношении России из-за строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Мы не планируем это делать", - цитирует Трампа РИА Новости.

Глава США подчеркнул, что Германия тратит "миллиарды" в год на энергетические ресурсы из США. Он полагает, что граждане Германии таким положением дел недовольны.

Отмечается, что немецкие СМИ ранее сообщали о намерениях Германии полностью отказаться от покупки американского газа. Россия сейчас обеспечивает лишь 6% энергетических потребностей ФРГ.

Напомним, ранее глава американского Министерства энергетики Рик Перри заявил, что вариант введения санкций Белого дома по поводу крупномасштабного "газпромовского" проекта "Северного потока-2" рассматривается в первую очередь в контексте вопроса транзита российского газа через Украину.