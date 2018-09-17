Власти США рассказали, как и почему они против строительства "Северного потока-2"

Трубы "Северного потока-2" / РИА Новости

Вариант введения санкций Белого дома по поводу крупномасштабного "газпромовского" проекта "Северного потока-2" рассматривается в первую очередь в контексте вопроса транзита российского газа через Украину.

С таким заявлением публично выступил глава американского Министерства энергетики Рик Перри. "Члены Европейского союза так же чувствительно относятся к этому […]. Иной позиции придерживается Германия и, может быть, Австрия. Но все остальные, с кем я говорил, хотят альтернативы "Северному потоку — 2". Будь то "Трансадриатический газопровод" или сжиженный природный газ (СПГ) из США", − цитирует чиновника "КоммерсантЪ".

Согласно ранее обнародованным представителями "Газпрома" данным, "Северный поток-2" предполагает прокладку двух "ниток", через которые можно будет "прогнать" 55 млрд кубических метров в год от побережья РФ через акваторию Балтийского моря до немецких берегов. Разрешение на строительство уже выдали власти ФРГ, Финляндии и Швеции, однако от правительства Дании россиянам получить разрешение пока не удалось.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт объяснил, что может остановить реализацию проекта "Северный поток-2".