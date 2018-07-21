"Хлопнуть "Газпром". Эксперт объяснил, что может остановить реализацию проекта "Северный поток-2"

Вероятность достройки Россией проекта "Северный поток-2" остается высокой, считает политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Он отметил, что у России есть одна лазейка — она пока что может привлекать деньги под государственные бумаги, при этом если эта лазейка будет перекрыта, это, безусловно, помешает реализации проекта.

"К слову, в законе, принятом Конгрессом США в прошлом году, прямо говорится: если России запретить это делать (привлекать деньги под государственные бумаги), то завершение строительства "Северного потока" будет под большим вопросом. Однако пока что ресурсов у "Газпрома" достаточно, поэтому по разным мутным схемам он может полностью реализовать этот проект", — заявил он во время чата в "Главреде".

Эксперт предложил "стать реалистами и не слушать европейцев, которые разводят нас, как последних папуасов".

По его мнению, нужно не слушать, что говорят — нужно смотреть, что делается.

"А "Северный поток" все-таки строится. Разрешения на это строительство Россия получает. И главными лоббистами российских интересов тут являются крупные концерны в Германии, потому что они коррумпированы Российской Федерацией. Вот и вся история…", — указал собеседник.

При этом он отметил, что США заинтересованы в рынке Европы и с огромным удовольствием выкинули бы оттуда "Газпром".

"У них есть производители, которые традиционно интегрированы с Республиканской партией США, потому что Республиканская партия — это партия реального сектора экономики. А Трамп тут является, по сути, лоббистом интересов нефтегазовой промышленности. Так что у американцев есть интерес под шумок "хлопнуть" "Газпром" и завезти в Европу свои нефть и газ или энергоресурсы своих союзников. В связи с этим, возможно, американцы введут санкции. Но я не понимаю, как это может остановить Российскую Федерацию. Единственная возможность — если Минфин США объявит о запрете привлечения денег под государственные бумаги РФ. Только это может остановить данный проект", — говорит Загородний.

Он также посоветовал "Нафтогазу" начать прямые переговоры по созданию консорциума европейских, американских компаний и "Газпрома".

"Давайте будем откровенны: только "Газпром" может обеспечить транзит газа. Вариант того, что на Меркель надавят по данному вопросу, в результате чего она откажется от этого проекта, нереалистичен. На нее уже и так давят, как только возможно", — добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Германии Конституционный суд убрал еще одно препятствие строительству "Северного потока-2". Кроме того, в США подготовили законопроект о санкциях против строителей газопровода.