"Борьба уже проиграна". Глава "Нафтогаза" сделал неутешительный прогноз о "Северном потоке-2"

Коболев считает, что в конфронтации с "Северным потоком-2" Украина проиграла / УНИАН

В рамках конференции YES заявил глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Киеву не под силу составить конкуренцию "Северному потоку-2" по политическим причинам.

"Я всегда улыбаюсь, когда пытаются озвучить аргумент, что мы будем конкурировать тарифами и различными условиями с Северным потоком-2, что это еще не проигранная борьба. Она уже проиграна", - приводит его цитату официальный сайт мероприятия.

Глава "Нафтогаза" отметил, что ранее, когда строили первый "Северный поток", Киев давал самые низкие цены на транзит, но проект удалось реализовать и теперь через него идет газ, который ранее шел через Украину.

По его словам, новый "Северный поток" экономически не целесообразен, но несет угрозу геополитике. Коболев считает это вопросом выживания Украины. Так отсутствие транзита, по его словам, приведет к полномасштабной военной агрессии против Украины.

Но глава "Нафтогаза" считает, что данный проект достаточно просто остановить — нужно просто применить к нему европейское энергетическое законодательство.

Коболев считает, что Германия побоялась Путина и не пошла на этот шаг.

"Они не хотят разочаровывать россиян, они их боятся. Думаю, это основной двигатель этого проекта", — заключил Коболев.

После запуска "Северного потока-2" украинский бюджет недосчитается трех процентов ВВП - трех миллиардов долларов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о своих намерениях сохранить транзит газа через Украину. Российский глава государства отметил, что количество поставок по "Северному потоку-2" пока неизвестно.