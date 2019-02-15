Новые санкции США против России ударят по Северному потоку-2 - Bloomberg

Северный поток / Twitter/nordstream2

Проекты Северного потока-2 и Турецкого потока могут столкнуться с серьезными финансовыми трудностями после новых санкций против России, которые готовят США.

Как рассказал директор Fitch Ratings по нефти и газу Дмитрий Маринченко, вероятные санкции могут заставить иностранных инвесторов прекратить вкладывать деньги в газопроводы, но "в худшем случае Газпром сможет финансировать их самостоятельно", пишет Bloomberg.

Также подчеркивается, что санкции могут коснуться инвестиций в российские объекты по производству сжиженного природного газа за пределами страны и поставки капитала, технологий или оборудования для будущих нефтяных месторождений.

Напомним, 8 февраля канцер Германии Ангела Меркель объявила, что Евросоюз достиг окончательной договоренности относительно Северного потока-2. Франция и Германия урегулировали спор вокруг СП-2 и достигли компромисса по поправкам к газовой директиве Евросоюза. Стороны предложили новую редакцию документа, которая не блокирует российский проект.

Ранее сообщалось, что Франция неожиданно стала на сторону Украины в вопросах противодействия строительству Северного потока-2.