Северный поток-2: в комитете Европарламента одобрили поправки к газовой директиве

Северный поток-2 / Deutschlandfunk

Комитет Европейского парламента по промышленности, исследованиям, телекоммуникациям и энергетике одобрил поправки к газовой директиве ЕС, затрагивающие строительство газопровода Северный поток – 2.

Как сообщает пресс-служба комитета на своей странице в Twitter, проект поддержали 33 члена комитета, а 8 выступили против.

Поправки предусматривают, что газовая директива будет распространяться не только на газопроводы внутри Евросоюза, но и на газопроводы из третьих стран.

Ранее СМИ раскрыли планы Газпрома обойти директиву Евросоюза.

Напомним, 20 февраля послы Евросоюза сделали шаг к ужесточению требований к газопроводу, одобрив поправки к газовой директиве третьего энергопакета. Поправку поддержали все страны ЕС, кроме Болгарии.

Поправки предусматривают, что у всех газопроводов, следующих в ЕС из третьих стран, должен быть независимый оператор, а к их мощностям (от 10 процентов) должны получить доступ третьи лица. Именно эти пункты создают неудобства для Северного потока-2.

В апреле Европарламент должен утвердить окончательный текст, после чего директиву опубликуют в официальном журнале сообщества. В мае новые правила начнут действовать в странах Евросоюза.