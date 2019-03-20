Газпром уведомляет страны о прекращении с 2020 года транзита через Украину - Коболев

Коболев / УНИАН

Российский Газпром начал официально сообщать странам о прекращении транзита газа территорией Украины. Об этом председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил в интервью РБК-Украина.

"Газпром уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или находятся в зависимости от нашего транзита, что с начала 2020 года этого транзита не будет", - заявил Коболев.

По его словам, Украина уже подготовила аргументы для соответствующих переговоров.

"Или Газпром подписывает контракт, и тогда вопрос обесценивания ГТС автоматически исчезает из нашего иска, или, извините, но вам придется это компенсировать. Мы намерены подавать очередной арбитражный иск к РФ на 12 млрд долларов в качестве компенсации за ускоренную амортизацию (или обесценивание ГТС). Исходя из моего опыта работы с Газпромом, я уверен, что худшая идея – приходить к ним на переговоры, не имея позиции", - отметил глава правления НАК Нафтогаз.

Ранее министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова заявила, что Газпром намерен прекратить транзит газа через Украину в Турцию в 2020 году.