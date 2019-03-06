Нафтогаз угрожает Газпрому новым судебным иском

Нафтогаз / УНИАН

НАК Нафтогаз Украины планирует подать новый иск против Газпрома за нарушение правил конкуренции на европейском рынке. Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко на конференции о будущем украинской ГТС в Брюсселе.

"В дополнение к борьбе с Газпромом в (Стокгольмском) арбитраже, мы начинаем бороться с Газпромом в самой Европе. Мы будем использовать европейские законы о конкуренции в качестве основы для такого иска, в пользу европейского потребителя, украинского государства и стабильности в регионе. Именно это необходимо, чтобы обеспечить будущее для ГТС Украины, а также европейскую энергетическую безопасность", - цитирует Витренко Укринформ.

Ранее Гаагский международный арбитражный суд признал, что в захваченном Крыму Российская Федерация незаконно экспроприировала активы украинской Национальной акционерной компании Нафтогаз.

Нафтогаз также накануне объявил о новых процессах по взысканию имущества Газпрома в Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге.

Напомним, в конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о взыскании компенсации с российского газового монополиста Газпрома за недопоставленные объемы газа для транзита.