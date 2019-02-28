В Нафтогазе сообщили, в каких странах будут взыскивать активы Газпрома

Нафтогаз / УНИАН

НАК Нафтогаз Украины объявил о новых процессах по взысканию имущества Газпрома в нескольких странах. Об этом сообщается на официальной странице НАК в Facebook.

"Мы уже получили газ на сумму 2,1 млрд долларов. Остальное взыскиваем с помощью процесса принудительного исполнения в нескольких странах — Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах. Международная судебная система неторопливая, но уверенная", — идет речь в сообщении.

В компании добавили, что в случае неудачи в судебном процессе Нафтогаз мог бы потерять 94,7 млрд долларов, или 177 тысяч грн в пересчете на каждую украинскую семью.

Напомним, ранее энергоэксперт объяснил, кто выиграл от разборок Газпрома и Нафтогаза.

Кроме того, эксперт рассказал, какое будущее ожидает украинскую газотранспортную систему.