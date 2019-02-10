Эксперт рассказал, какое будущее ждет украинскую газотранспортную систему

Украинская ГТС / УНИАН

Дмитрий Марунич, сопредседатель "Фонда энергетических стратегий" и эксперт в сфере энергетики, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", прокомментировал перспективы, ожидающие украинскую газотранспортную систему в ближайшем будущем.

"Даже если иностранный партнер будет привлечен в консорциум (по управлению украинской ГТС), это ничего не означает. Генеральная гипотеза, которую выдвигало правительство Яценюка – что этот партнер сможет договориться с россиянами о транзите. Тут печально другое - когда я ознакомился с предложениями, которые были при предварительных консультациях десяти потенциальных участников с Кабмином, оказалось, что ничего конкретного в них нет, никто не собирается по большому счету даже инвестировать в Украину. Они просто хотят получить в эксплуатацию часть ГТС", - считает эксперт.

По мнению Марунича, реальные компании и коммерсанты, желающиеЧитайте такжеЭксперт пояснил, насколько велики шансы на то, что Киев и Москва договорятся по транзиту газа вложиться в "украинскую трубу", отсутствуют в принципе.

"Реальных желающих купить нет вообще. Кабинет министров должен был условия участия в конкурсе огласить и подготовить к средине прошлого года. Все заглохло по причине отсутствия желающих, и сейчас Коболев заявляет о том, что партнер должен отобраться до конца 2019 года. Условий нет, партнеров нет, есть только заявления Коболева, что есть желающая какая-то американская компания из Техаса, причем заявление было летом, прошло полгода, а мы даже не знаем названия компании. При этом процесс продажи сложный и длительный, это еще одна колоссальная проблема, которая не решается даже Кабмином - есть парламент, где принимается решение о продаже, есть Фонд госимущества. Это длительный комплекс мероприятий.Тут есть и другая коллизия. Продаже американцам части ГТС не обрадуются немцы, которые недовольны последними заявлениями из США (о том, что Deutsche Bank – главная "прачечная" по отмыву денег планеты), а тут приходят американцы на трубу, по которой заставляют немцев давать гарантии по транзиту", - утверждает эксперт.

Как полагает Марунич, в случае, если Россия запустит транзит своего газа в обход Украины, то официальному Киеву придется немало потрудиться над перестройкой ГТС.

Читайте также"Фактически шантаж": Нафтогаз огласил первые итоги переговоров по транзиту"Если Украина потеряет транзит, понадобится реалистичный план перестройки работы ГТС с выведением из эксплуатации части участков, консервации части компрессорных станций – и делать это так, чтобы сохранить поставки газа населению. Какое-то давление в трубе всегда можно создать, но это серьезная инженерная задача.Можно и на Западе покупать газ, вопрос в том, сколько он будет стоить. Словацкий реверс дешевый, но если Россия прикрутит транзит, нам нужно будет обеспечивать доставку газа в Словакию из Западной Европы, а это уже приличные деньги – цена будет существенно отличаться, все это понимают, и по этому вопросу тоже рационально было бы договариваться с "Газпромом", - высказался он.

Как предполагает эксперт, сильнее всего газовое "малотранзитье/ безтранзитье" ударит по востоку и югу Украины.

"Основные проблемы в случае падения объемов транзита будут на востоке страны – там традиционно большое потребление. Речь о Мариуполе, Харькове, юге Одесской области. Эти проблемные точки проявились в 2009 году во время "Второй газовой войны". До Запорожья газ тогда просто не доходил, его не хватало. Кроме того, издержки доставки до конечного потребителя возрастут", - подытожил Марунич.

Напомним, ранее эксперт сделал прогноз по транзиту газа через Украину, а также оценил нарушения международных конвенций при строительстве Северного потока-2.

