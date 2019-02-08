"Газпрому невыгодно": эксперт сделал прогноз по транзиту газа через Украину

8 февраля 2019, 23:10

Аналитик полагает, что объемы транспортировки со временем будут сокращаться.

транзит газа
Транзит газа через Украину не прекратится, но будет уменьшаться / Фото: Reuters

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич высказал мнение, что для Европы важным является сохранение стабильного транзита газа.

"Все предложения Евросоюза были очень краткими – дайте Украине 60 млрд+ кубометров транзита в год и контракт на 10 лет. Но поскольку Еврокомиссия не может никого заставить подписать такой контракт, стороны поехали по домам думать и ждать результатов выборов в Украине", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Марунича, транзит газа через Украину сохранится в любом случае, однако его объемы могут существенно сократиться.  Он полагает, что ключевыми странами, для которых можно поставить газ только через украинскую территорию являются Словакия, Молдавия и непризнанное Приднестровье.

Читайте такжеЭксперт рассказал о предложении для Порошенко по транзиту газа"Но в теории, если сложить мощности двух веток Турецкого потока, СП-1 и СП-2, а также ГТС Беларуси, на ближайшие несколько лет при базовом сценарии спроса на российский газ и строительстве ряда интерконнекторов на Балканах, русские вообще могут оставить нам ноль", - подчеркнул спикер.

Аналитик добавил, что России невыгодно полностью отказаться от украинской трубы, поэтому транзит, вероятно, сохранится на уровне 15-20 млрд кубометров, однако это очень мало. Марунич считает, что Газпром против Украины настроил результат Стокгольмского арбитража, которое в России считают диспаритетным.

Во время чата в Главреде Марунич также заявил, что проект Северный поток – 2 прошел экологическую экспертизу во всех странах, где дали добро на его прокладку, в частности, в Швеции, Финляндии, Германии и России.

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Украина Газпром эксперт транзит газа Дмитрий Марунич
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