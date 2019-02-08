"Опасная тенденция": эксперт оценили перспективы продажи коммунальных долгов в Украине коллекторам

Эксперт оценили перспективы продажи коммунальных долгов в Украине коллекторам / Униан

То, что газовые долги из украинцев хотят поручить выбивать коллекторам – это опасная тенденция, уверен сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

"Новой власти первым делом нужно было решать вопрос с долгами ТКЭ перед Нафтогазом – долг так и остался громадным. Инициатива о передаче долгов коллекторам уже не первая, до Черновол ее продвигал Диденко, который близок к Народному фронту. Как бы тут не торчали уши субъектов, которые по дешевке хотят действительно эти долги скупить – это серьезная история, особенно, если дисконт будет большой. Первый раз этот законопроект провалился, сейчас, думаю, он тоже будет непроходной, но тенденция опасная", – заявил он во время чата на Главреде.

Читайте также"Повышение всего-то на 23%?": запустили рекламу в поддержку роста тарифовПо его словам, в рамках данного вопроса нужно разбираться со структурой этих долгов: солидная их доля — это пени и штрафы, которые НАК по искусственным причинам начисляет ТКЭ.

"Это один из самых болезненных элементов нашего рынка, и я не понимаю, почему здесь не проходит реформа. ТКЭ часто не могут платить вовремя по разным причинам. Например, им не всегда вовремя перечисляют субсидии, после чего Нафтогаз просто не подписывает акты приема/передачи, а если акт не подписан, формируется долг", – пояснил Марунич.

Читайте такжеРост цен и неподъемные платежки: чего ждать от газа по $500Если вспомнить разборку НАК с Киевэнерго в 2016 году, то там гигантские пени и штрафы: за просрочку, банковский процент и т.д. – и долг растет космическими темпами.

"Из общего долга в 90 млрд до трети могут составлять эти штрафы. И эти деньги нереально взыскать, после чего появляются такие законопроекты, когда кто-то по дешевке пытается скупить эти в значительной степени искусственные долги. Как бы это не являлось элементом цепочки, когда после скупки долгов можно будет банкротить ТКЭ и забирать их за бесценок", – выразил опасения эксперт.

Как сообщалось, украинцев обязали платить за дырявые трубы и "магниты" соседей. Платежки на воду и тепло рискуют вырасти на 20-25%.