Тарифы на воду 2019: украинцев обязали платить за дырявые трубы и "магниты" соседей

В Украине заработала новая методика расчета потерь воды в многоквартирных домах / from-ua.com

С 25 января в Украине заработала новая методика расчета потерь воды в многоквартирных домах. Новые суммы, высчитанные по этой методике, украинцы увидят уже в платежках за февраль 2019-го.

Теперь украинцам придется доплатить за потери, которые несут коммунальщики из-за дырявых труб, к примеру, или за то, что благодаря "магнитам" им по счетам не доплачивают другие жильцы дома. Речь идет о так называемом "небалансе". То есть помимо использованной воды также придется заплатить свою часть за потери.

Аналогично намерены действовать и тепловики.

Соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич уже подсчитал, что платежки на воду и тепло рискуют вырасти на 20-25%.

Как считается "небаланс":

если есть счетчики во всех квартирах: от показания счетчика домового отнимается сумма показаний квартирных. Разницу делят на всех жильцов пропорционально: чем больше основной счет на воду, тем выше плата за излишки.

во всех квартирах: от показания счетчика домового отнимается сумма показаний квартирных. Разницу делят на всех жильцов пропорционально: чем больше основной счет на воду, тем выше плата за излишки. если часть квартир без счетчиков: от показания домового счетчика отнимается сумма показаний квартирных. Разницу разделят на тех жильцов, которые не установили счетчики на воду – из расчета на каждого проживающего.

Юристы называют такие действия незаконными, однако коммунальщики лишь радостно потирают ручки в предвкушении.

Напомним, с 1 февраля в Киеве начали действовать новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева – 20,376 грн за 1 кубометр. Тариф на услугу по централизованному снабжению холодной водой, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) – 21,756 грн.

Ранее в КГГА заявляли о повышении в Киеве цен на квартплату с 1 января 2019 года. Так, электроэнергия для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если такие установлены в домах, увеличена на 60 коп., тогда как сейчас взимается тариф 1,68 грн/кВт.