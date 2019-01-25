Газовые долги из украинцев хотят поручить выбивать коллекторам

В парламенте зарегистрирован законопроект № 9500, содержащий изменения авторства Татьяны Черновол, согласно которому долги населения за газ могут продать коллекторам.

В пояснительной записке к законопроекту Черновол указывает, что из всей суммы задолженности на долю газсбытов (облгазов) приходится 18,5 млрд грн. Ссылаясь на закон 2015 года "О стабилизации финансового состояния Нафтогаза, нардеп предлагает продать права требования в отношении долгов конечных потребителей и поставщиков по ПСО-обязательствам (т.е. тем, кто поставляет газ населению) в пользу третьей стороны на электронных аукционах.

Как уточняет UBR, такие изменения вряд ли исходят от самой Черновол - эксперты предполагают, что законопроект подан в интересах компании "Нафтогаз".

Читайте такжеУдар по промышленности, рост цен и неподъемные платежки: чего ждать от газа по 500 долларовДиректор специальных проектов в Научно-технический центр Психея Геннадий Рябцев отмечает, что в пояснительной записке используются характерные фразы, которые -обычно употребляются в отчетах Нафтогаза - название "Группа Нафтогаз", используемое в пояснительной записке, не употребляется нигде, даже в правительственных постановлениях, а только чиновниками Нафтогаза.

"Там и нужно искать источник", – считает Рябцев.

В свою очередь энергетический эксперт Валентин Землянский отмечает, что это уже не первая попытка отдать задолженности на откуп частникам.

"Такая инициатива уже была ранее. Продажу долгов на аукционах пытался протащить сам Нафтогаз еще в 2014 году, тогда предполагался 70% дисконт. Я не думаю, что Черновол подлинный автор проекта, очевидно, что ей его "подсказали". Скорее всего, это сделано с подачи Нафтогаза", – считает Землянский.

Cооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук выразил мнение, что одной из причин правок в законопроект может быть желание Нафтогаза легализовать схемы, благодаря которым облгазам начислялись штрафы и пени за газ, зачисленный в небаланс, а активы газового монополиста росли.

"Часть этих долгов искусственно созданы по схемам небаланса. Из суммы задолженности почти в 20 млрд грн. сами облгазы признают лишь около 7 млрд грн., но все остальное – нарисовано в отчетах Нафтогаза. Если попробовать эти долги продать на аукционе, то можно таким образом их в определенном смысле финансово "легализовать" через некую компанию, которая, как банкомат, выдаст деньги", - предполагает Корольчук.,

Эксперты полагают, что на первом этапе мишенью авторов законопроекта ялвяется получение контроля над облгазами, а дальше, уже после выборов, коллекторам могут отдать и выбивание долгов из простых украинцев перед местными ТКЭ.

Как сообщалось ранее, в Нафтогазе выступили против проверок в Укрнафте.