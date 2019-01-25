Газовые долги из украинцев хотят поручить выбивать коллекторам

25 января 2019, 14:12

Первоначальной целью должны стать облгазы, а потом - и население, предполагают эксперты.

счетчик, коммуналка

В парламенте зарегистрирован законопроект № 9500, содержащий изменения авторства Татьяны Черновол, согласно которому долги населения за газ могут продать коллекторам. 

В пояснительной записке к законопроекту Черновол указывает, что из всей суммы задолженности на долю газсбытов (облгазов) приходится 18,5 млрд грн. Ссылаясь на закон 2015 года "О стабилизации финансового состояния Нафтогаза, нардеп предлагает продать права требования в отношении долгов конечных потребителей и поставщиков по ПСО-обязательствам (т.е. тем, кто поставляет газ населению) в пользу третьей стороны на электронных аукционах.

Как уточняет UBR, такие изменения вряд ли исходят от самой Черновол - эксперты предполагают, что законопроект подан в интересах компании "Нафтогаз".

Читайте такжеУдар по промышленности, рост цен и неподъемные платежки: чего ждать от газа по 500 долларовДиректор специальных проектов в Научно-технический центр Психея Геннадий Рябцев отмечает, что в пояснительной записке используются характерные фразы, которые -обычно употребляются в отчетах Нафтогаза - название "Группа Нафтогаз", используемое в пояснительной записке, не употребляется нигде, даже в правительственных постановлениях, а только чиновниками Нафтогаза.

"Там и нужно искать источник", – считает Рябцев.

В свою очередь энергетический эксперт Валентин Землянский отмечает, что это уже не первая попытка отдать задолженности на откуп частникам.

"Такая инициатива уже была ранее. Продажу долгов на аукционах пытался протащить сам Нафтогаз еще в 2014 году, тогда предполагался 70% дисконт. Я не думаю, что Черновол подлинный автор проекта, очевидно, что ей его "подсказали". Скорее всего, это сделано с подачи Нафтогаза", – считает Землянский.

Cооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук выразил мнение, что одной из причин правок в законопроект может быть желание Нафтогаза легализовать схемы, благодаря которым облгазам начислялись штрафы и пени за газ, зачисленный в небаланс, а активы газового монополиста росли. 

"Часть этих долгов искусственно созданы по схемам небаланса. Из суммы задолженности почти в 20 млрд грн. сами облгазы признают лишь около 7 млрд грн., но все остальное – нарисовано в отчетах Нафтогаза. Если попробовать эти долги продать на аукционе, то можно таким образом их в определенном смысле финансово "легализовать" через некую компанию, которая, как банкомат, выдаст деньги", - предполагает Корольчук.,

Эксперты полагают, что на первом этапе мишенью авторов законопроекта ялвяется получение контроля над облгазами, а дальше, уже после выборов, коллекторам могут отдать и выбивание долгов из простых украинцев перед местными ТКЭ.

Как сообщалось ранее,  в Нафтогазе выступили против проверок в Укрнафте.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина газ Нафтогаз коммуналка ТКЭ Татьяна Черновол Геннадий Рябцев Валентин Землянский Юрий Корольчук
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
14:59
Динамо опередило Шахтер в мировом рейтинге клубов
14:58
"Была простая, а стала как все": Лесю Никитюк упрекнули за пафосные фото с дорогостоящего отдыха
14:54
Кадыров потребовал извинений от Борислава Березы
14:42
Центр Киева застрял в многокилометровой пробке Видео
14:20
"Не так, как у мужчин": названы особенные симптомы инфаркта у женщин
14:15
Группа Kazka рассекретила название песни для нацотбора Евровидения-2019
14:12
Газовые долги из украинцев хотят поручить выбивать коллекторам
14:10
"Я иду на один срок": Зеленский рассказал о первом указе на посту президента
14:05
Не шапками едиными: кандидат в президенты Шевченко стащил в Давосе восемь коробок конфет
14:02
Новинский рассказал, когда Украина сможет прекратить войну выборы
13:52
Скончалась самая старая женщина Украины: названо место похорон Фото Видео
13:51
Ниже России и Беларуси: Украина заняла последнее место в Европе в рейтинге экономических свобод
13:37
Стальной пресс и аппетитная грудь: Джей Ло похвасталась точеной фигурой
12:46
"Раковая опухоль": Елизавета II хочет откупиться от Меган Маркл и вернуть ее в США
12:37
"За х*й подергал": в Сети высмеяли "поздоровавшегося" с микрофоном Лаврова Видео
12:18
"Осадки, сильный ветер": Украину накроет новый циклон — синоптик Видео
12:13
Самопровозглашенный президент Венесуэлы дал последний шанс Мадуро уйти с поста
12:11
ГПУ обвинила Жириновского в подрыве суверенитета Украины
12:00
Госдолг Украины стремительно растет
11:55
Астролог рассказал, кто станет следующим президентом Украины
11:50
В США могут предоставить Украине новую оборонную помощь
11:45
"Даже в школе с красной помадой": Тина Кароль заворожила сеть детским фото
11:43
"Спортивная травма" Януковича: адвокат рассказал о состоянии беглеца Видео
11:36
Зеленский в день рождения отнес документы в ЦИК Видео
11:21
Революция в Венесуэле окончательно проявила черты путинского режима мнение
11:18
Столкновение Су-34 в России: СМИ описали момент аварии
11:16
Одиночество в Давосе, или Как Украина стала всем безразлична мнение
11:15
В Минкульте сообщили, какие иконы пропали из Лавры
10:58
Жена украинского вратаря оскандалилась из-за фото с российскими артистами, поддерживающими оккупацию Крыма
10:41
"Озорники вы, однако": Валерия показала с мужем "ролевые игры"
10:22
Кличко в Давосе обсудил поддержку Украины со стороны европейских политиков и бизнесменов
10:16
Диета Магги: как похудеть после праздников правильно Видео
10:12
Украина пустит с молотка арестованный российский "Боинг"
09:53
"Ксюше не пишите. Поздно": Максим Виторган отреагировал на роман Собчак и Богомолова
09:50
В России Майдан невозможен - все будет страшней мнение
09:32
Как написать резюме на работу: от примеров до рекомендаций Видео
09:20
Девушка дня Instagram: горячая модель и спортсменка Валерия Булушева Фото
09:17
США заявили о готовности ввести войска в Венесуэлу
09:03
Украинские военные захватили российский беспилотник
08:51
Ученые рассказали, как предпочтения в еде влияют на секс
08:32
Порошенко заканчивает свое президентство очень скверно мнение
08:28
Киев заявил о безвыходной для Москвы ситуации с транзитом газа
08:03
Новая любовь и семья: астролог составил гороскоп для Тины Кароль
07:45
В Совете Европы рассказали о миллионных долгах России
07:35
Лютые морозы и мощные снегопады: синоптики рассказали, как закончится зима Видео
07:15
С Днем Татьяны: самые красивые поздравления в чудо-открытках и на словах Фото
06:56
Москву ждет невиданное унижение мнение
06:47
"Когда россиянам жрать будет нечего": российский политолог рассказал, когда вернется Крым Видео
06:34
"Украинский Наполеон": астролог рассказал, каким президентом будет Зеленский
05:55
Российский политолог рассказал о "свинье" Путина для Порошенко
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять