В "Нафтогазе" выступили против проверок в "Укрнафте"

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В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что аудиторы не должны проверять ПАО "Укрнафта", поскольку в ней нет корпоративных прав государства. Об этом говорится в ответе НАК "Нафтогаз Украины" на запрос журналистки экспертной организации StateWatch Ольги Евстигнеевой.

"Укрнафта" не является госкомпанией и в ее уставном капитале нет корпоративных прав государства. Одним из многих акционеров "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины", но он не может принять единоличное решение о проведении служебных расследований", – идет речь в ответном письме.

Читайте такжеТранзит могут отключить в 2020-м: в Нафтогазе рассказали о неистовом давлении РФ на УкраинуРанее стало известно, что "Укрнафта" не допустила представителей Госаудитслужбы для проверки деятельности компании в течение последних трех лет. Аудит требует НАБУ по делу о многомиллионных махинациях в нефтяной компании. Аудиторы тогда пожаловались премьер-министру Владимиру Гройсману, но в Кабмине решили переслать жалобу "Нафтогазу". НАБУ обвиняет "Укрнафту" в нанесении убытков госбюджету в размере 14 млрд грн.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что громадные зарплаты топ-менеджмента "Нафтогаза" должны быть подкреплены его реальными достижениями. Премьер считает, что следующее повышение зарплаты для топ-менеджмента госкомпании может случиться, если он выполнит планы по увеличению добычи газа в пределах Украины.