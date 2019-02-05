"Сам себе подложил свинью": энергоэксперт объяснил, кто выиграл от разборок Газпрома и Нафтогаза

5 февраля 2019, 18:49

Газпрому в любом случае было бы рационально иметь с Украиной разумные договоренности, отметил Дмитрий Марунич.

Руководители Газпрома и Нафтогаза Алексей Миллер и Андрей Коболев
Руководители Газпрома и Нафтогаза Алексей Миллер и Андрей Коболев. Кто выиграл от разборок Газпрома и Нафтогаза

Во время чата на Главреде сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич проанализировал, кому сыграл на руку иск в Стокгольмский арбитраж. Среди прочего он пояснил, как иск сказался на желании России продлевать транзитный контракт, ведь "какими бы его условия не были, Нафтогаз может оспорить его положения в суде".

Одна из мотиваций Украины при подаче иска в Стокгольмский арбитраж, кроме потери территорий (с уходом которых указанный в контракте объем газа был не нужен), была еще и в том, что Газпром поставлял свой газ вне контракта другим хозяйствующим субъектам, напомнил Марунич.

Читайте такжеЭксперт рассказал, почему "Турецкий поток" гораздо опаснее "Северного потока-2" для Украины"Он (Газпром – ред.) сам себе подложил свинью: в 2013 году, в частности, когда поставки были соизмеримы с закупками Нафтогаза. Поэтому иск не сыграл в пользу Нафтогаза, но и Газпром несет ответственность за проигрыш в арбитраже, это очевидно", – считает эксперт.

По его словам, Газпрому в любом случае было бы рационально иметь с Украиной разумные договоренности, потому что это большой рынок потребления газа и крупный транзитер.

"Пока ситуация тупиковая, посмотрим, что изменится в мае-июне", – резюмировал Марунич.

Напомним, в конце января Нафтогаз огласил первые итоги переговоров по транзиту. На них впервые официально звучал тезис "о нулевом варианте", то есть отказе Нафтогаза от 2,7 млрд долларов от Газпрома.

Ранее на встрече Газпром предложил украинской стороне продлить действующие контракты даже без предварительных консультаций. "Господин (Алексей) Миллер (глава Газпрома. - Прим.) трижды сообщил, что они готовы продлить существующие контракты… Он сказал, что эти контракты можно продлить даже без каких-либо экспертных консультаций", - сказал глава МИД Украины Павел Климкин.

В свою очередь глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что НАК возьмет 2-месячную паузу на обдумывание предложения.

Напомним, Витренко сообщил, что Киев готов снизить сумму иска к Газпрому до $2 млрд (с $12 млрд) в случае продления контракта на транзит российского газа через Украину после 2019 года.

Читайте такжеБолгария и Россия построят газопровод в обход УкраиныРанее Витренко уже говорил, что судя по всему, Россия не собирается обсуждать с Украиной вопросы транзита газа без отказа украинской стороны от победы в Стокгольмском арбитраже.

При этом руководитель украинского МИД Павел Климкин заявил о том, что во время грядущих трехсторонних переговоров по газу официальный Киев будет настаивать на приобретении транзитного газа на восточной границе государства.

В свою очередь в РФ назвали требования к Украине для подписания нового газового контракта. Главное условие – транзитный маршрут через Украину должен быть коммерчески привлекательным и конкурентоспособным.

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Газпром Нафтогаз Стокгольмский арбитраж Дмитрий Марунич
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