В РФ назвали требования к Украине для подписания нового газового контракта

22 января 2019, 17:57

Главное условие – транзитный маршрут через Украину должен быть коммерчески привлекательным и конкурентоспособным

ГТС Украины
ГТС Украины / Фокус

В РФ озвучили базовые условия для подписания нового контракта на транзит газа с Украиной.

 "Для сохранения транзита российского газа Украина должна предоставить четкие правила работы своей газотранспортной системы, а тарифы при этом должны быть конкурентоспособными в сравнении с такими газопроводами как "Северный поток" и "Турецкий поток". Кроме того, "Газпрому" и "Нафтогазу" следует урегулировать свои судебные разбирательства. Есть смысл обсудить заключение мирового соглашения между компаниями", - цитирует министра энергетики РФ Александра Новака Федеральное агентство новостей.

Напомним, еврокомиссар Марош Шефчович накануне предложил Украине заключить новый контракт на транзит российского газа сроком на 10 лет. Новый контракт должен быть минимум на 10 лет, а объем ежегодного транзита - на уровне того, который обычно обеспечивает Украина, то есть в пределах 80-90 млрд кубометров в год.

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Россия Газпром газ Нафтогаз транзит Турецкий поток условия гтс Северный поток
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